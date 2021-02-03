Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые стимулируют работу мозга, сообщает Lenta.ru.
По словам специалиста, неправильное питание влияет и на работу мозга. Могут наблюдаться плохое самочувствие, усталость и апатия. Она отметила, что в еде должно быть достаточное количество холина. Это соединение есть в желтке, мясе, овсянке и цветной капусте.
Она рекомендует употреблять продукты, содержащие витамин В12 и железо. "Нужно есть продукты с витамином B12, содержание которого в организме с годами сокращается, появляются головокружения, усталость. Чтобы мозг регулярно получал кислород, необходимы продукты с содержанием железа: например, печень и красное мясо", – объяснила медик.
Елена Соломатина подчеркнула, что для стимуляции работы мозга не стоит пытаться употребить этих продуктов как можно больше. Лучше придерживаться нормы. Также она порекомендовала минимизировать или исключить из рациона сладости с рафинированным сахаром и употреблять больше зелени, овощей и фруктов.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты
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