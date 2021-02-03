Австралийский диетолог-нутрициолог Джессика Сэпель объяснила, как за 14 дней можно «перезапустить» организм, сообщает Daily Mail.
Специалист рекомендует изменить рацион на 14 дней: добавить в свое меню больше фруктов и зелени, фермерской курятины и яиц, трав и специй, бобов. Она также подчеркнула, что два-три раза в неделю стоит кушать лосося и белую рыбу. Среди рекомендаций врача и употребление молодого шпината, брокколи, огурцов или горошка с каждым приемом пищи.
В меню можно добавить коричневый рис, киноа, овес без глютена, картофель, батат, свеклу, тыкву и пастернак. Диетолог из Австрии посоветовала заменить обычное молоко миндальным, готовить на оливковом масле и приправлять еду лимонным соком, дижонской горчицей, тхиной и соевым соусом Тамари.
В две недели «детокса» она призывает полностью отказаться от алкоголя и кофе. Специалист советует пить одну чашку чая или кофе до 11 утра. Любимые напитки можно заменить на латте из куркумы и чай из корня одуванчика. Диетолог считает обязательным и отказ от сахара, сахаразаменителей, сладостей, газированных напитков и красного мяса.
Джессика Сапель настоятельно рекомендует пить как минимум два литра воды в день, а также, по возможности, травяные чаи и кокосовую воду.
Как минимум 20 минут каждый день, по мнению медика, стоит посвятить занятиям спортом. Она призвала концентрироваться на тренировках, чтобы очистить разум. Можно выбирать любимый вид активности, но учитывать при этом, что от кардиотренировок уходит лишний вес, а силовые тренировки наращивают мышцы.
Австралийка уверена: если следовать перечисленным рекомендациям, уже через две недели можно почувствовать прилив энергии. Также нормализуется сон, пропадут тревога и волнение, режим питания выровняется и ваш организм скажет спасибо.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвала способ «перезапустить» организм за две недели
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