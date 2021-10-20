Диетолог назвала самый полезный сухофрукт

Доцент кафедры общей медицинской практики СПбГПМУ, врач-педиатр, гастроэнтеролог, диетолог, эндокринолог Анна Завьялова поделилась с sb.by мнением о самом полезном сухофрукте.

Анна Завьялова

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– рассказала врач.

Максимальное количество калия – в сушёном персике. Калий необходим для работы сердца. Полезен для сердца и магний, он нормализует артериальное давление, регулирует уровень сахара в крови. Данный микроэлемент необходим для костей. Фосфор тоже нужен для здоровых костей и зубов. В урюке, кураге, сушёных персиках очень много бета-каротина, а это мощный антиоксидант, предшественник витамина А – ретинола. Ретинол необходим чтобы сохранить зрение, в особенности – ночное зрение. Он способствует и поддержанию влажности слизистых глаз. Многим известно, что ретинол полезен для кожи, он входит в состав многих косметических средств. Витамин А участвует в функционировании иммунной системы – помогает организму бороться с инфекциями.

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Курагу, урюк, сушёные персики многие любят. Выбирая их, важно не ориентироваться на внешнюю привлекательность: яркая и блестящая курага, скорее всего, подверглась химической обработке. «Правильная» курага – тёмно-оранжевая. Но, в любом случае, сухофрукты нужно обязательно перед употреблением вымыть и вымочить в воде.

– Диетологи хорошо относятся к сухофруктам, но важно помнить, что в них много сахара, поэтому пациентам с сахарным диабетом и ожирением нельзя злоупотреблять этими продуктами, – рассказала в заключение врач.