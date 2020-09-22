Среди них – быстрозавариваемые каши, хлопья и соки, пишет РИА Новости.
Дело в том, что подобные продукты резко повышают уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. Насытиться это не помогает, да и на здоровье может повлиять неблагоприятно. Врач-диетолог Инна Кононенко утверждает, что частое употребление на завтрак быстрозаваримых каш, бутербродов и тостов с джемами может привести к ожирению.
Также в список «вредных» продуктов для утреннего приема пищи диетолог отнесла мюсли и хлопья, которые заливают молоком и соками, а также смузи. Последние, по ее словам, содержат большое количество простых сахаров.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвала продукты, которые лучше не употреблять на завтрак
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