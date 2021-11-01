Диетолог назвала несколько веских поводов есть йогурт чаще

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-диетолог Светлана Кашицкая объяснила, почему для здоровья необходимо употреблять йогурт как можно чаще.
По словам диетолога, для ежедневного употребления лучше всего использовать йогурт собственного приготовления. Сделать его несложно: необходимо смешать молоко и закваску, а после отправить все в йогуртницу или мультиварку. Приготовить йогурт можно также в кастрюле.
– Йогурт – это шикарный пробиотик, который содержит бифидумбактерии, являющиеся питательной средой для полезной микрофлоры. <...> Бифидумбактерии способствуют синтезу аминокислот и витаминов группы В, а также улучшают усвоение белков, жиров, витаминов и минералов, – обратила внимание Светлана Кашицкая.
Больше всего пользы можно получить из йогурта, если съесть его в первые двое суток после приготовления. Вместе с тем срок хранения такого продукта составляет не более пяти суток.
– Йогурт содержит достаточное количество полезных бактерий, которые защищают организм от болезнетворных, а также молочную кислоту, обладающую антибактериальным свойством. Еще продукт полезен при непереносимости лактозы. Есть люди, которые имеют врожденную лактазную недостаточность, но им можно употреблять йогурты домашнего приготовления, потому что там нет лактазы. Кроме того, продукт регулирует обмен веществ, нормализует микрофлору и укрепляет иммунитет, поскольку кишечник является огромной иммунной базой, – дополнил слова коллеги врач Дмитрий Чеснов.
Наряду с этим Светлана Кашицкая добавила, что йогурт является профилактикой остеопороза и артритов.
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