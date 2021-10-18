Диетолог назвала необходимую суточную дозу витамина C

– отметила медик.По словам диетолога, суточная доза витамина С для здорового человека – 90 миллиграммов. Ее можно получить из овощей и фруктов:, – сказала врач.Татьяна Залетова добавила, что при перегрузках организма и болезнях потребность в витамине С возрастает в десятки раз. Такую дозу можно получить из лекарственных препаратов в аптеках. Для определения оптимального количества витамина необходимо обратиться к врачу.