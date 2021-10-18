Диетолог назвала необходимую суточную дозу витамина C

Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала суточную дозировку витамина С для здорового человека. Об этом сообщает РИА Новости.
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– Витамин С важен для поддержания иммунитета, поэтому обязательно включите его в рацион, особенно в период сезонных заболеваний, – отметила медик.
По словам диетолога, суточная доза витамина С для здорового человека – 90 миллиграммов. Ее можно получить из овощей и фруктов:
– Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, – сказала врач.
Татьяна Залетова добавила, что при перегрузках организма и болезнях потребность в витамине С возрастает в десятки раз. Такую дозу можно получить из лекарственных препаратов в аптеках. Для определения оптимального количества витамина необходимо обратиться к врачу.