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  2. Диетолог назвала необходимую суточную дозу витамина C

Диетолог назвала необходимую суточную дозу витамина C

Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала суточную дозировку витамина С для здорового человека. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: pixabay.com

– Витамин С важен для поддержания иммунитета, поэтому обязательно включите его в рацион, особенно в период сезонных заболеваний, – отметила медик. 

По словам диетолога, суточная доза витамина С для здорового человека – 90 миллиграммов. Ее можно получить из овощей и фруктов: 

– Для здорового питания и профилактики многих заболеваний надо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в сутки, – сказала врач.  

Татьяна Залетова добавила, что при перегрузках организма и болезнях потребность в витамине С возрастает в десятки раз. Такую дозу можно получить из лекарственных препаратов в аптеках. Для определения оптимального количества витамина необходимо обратиться к врачу.
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