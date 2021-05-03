Лучшим источником белка является мясо, поэтому заменить его крайне сложно. Однако людям, которые по каким-либо причинам отказались от пищи животного происхождения, крайне важно найти альтернативу, поскольку от этого зависит их здоровье. О том, что включить в рацион вместо мяса, в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач-диетолог, кандидат наук Светлана Кашицкая.
По словам диетолога, растительный белок не может на сто процентов заменить пищу животного происхождения. Однако при правильном соединении некоторых продуктов человек все же может получить все незаменимые аминокислоты.
Так, за один прием полноценные белки дают бобовые и злаки с орехами либо грибами.
– Отмечу, что у людей, отказавшихся от животного белка, чаще всего наблюдается огромный дефицит витаминов, в том числе полезных веществ группы В12, – сказала Светлана Кашицкая.
Диетолог отметила, в составе растительной пищи нет витаминов группы В12, поэтому вегетарианцы недополучают магний, кальций, железо, из-за чего страдают от аллергии и кожных проблем.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвала лучшую альтернативу животному белку
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