Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка

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Специалист считает, что гранатовый сок является одним из лучших для маринования мяса. Он делает его мягким и легко усвояемым. Кроме того, сок не влияет на питательную ценность продукта., – советует Маргарита Королева.Диетолог также порекомендовала использовать в качестве маринадов настойки на ягодах, красное вино и сок цитрусовых. При этом специалист предостерегла от чрезмерного использования уксуса и соли., – отметила Королева.По словам диетолога, самым полезным и диетическим мясом считается курица, индейка и крольчатина.