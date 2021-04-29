Диетолог Маргарита Королева поделилась рецептом лучшего маринада для шашлыка. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: pixabay.com
Специалист считает, что гранатовый сок является одним из лучших для маринования мяса. Он делает его мягким и легко усвояемым. Кроме того, сок не влияет на питательную ценность продукта.
– Можете также добавить в маринад ароматные травы и специи, – советует Маргарита Королева.
Диетолог также порекомендовала использовать в качестве маринадов настойки на ягодах, красное вино и сок цитрусовых. При этом специалист предостерегла от чрезмерного использования уксуса и соли.
– Не советую покупать готовый шашлык, – отметила Королева.
По словам диетолога, самым полезным и диетическим мясом считается курица, индейка и крольчатина.
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Диетолог назвала лучший маринад для шашлыка
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