Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова назвала фрукт, который поможет взбодриться утром. Об этом сообщает Lenta.ru.
В качестве профилактики вирусных и респираторных заболеваний в холодное время года многие специалисты советуют употреблять витамин С. Он содержится не только в апельсинах, лимонах и мандаринах, но и в зелени, болгарском перце и помидорах.
Диетолог рассказала, что советует пациентам съедать утром какой-нибудь цитрусовый фрукт. Она объяснила это тем, что за ночь наш организм теряет влагу и последующие электролиты.
- Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете электролиты и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество, - отмечает Наталья Нефедова.
Но специалист предупредила о том, что существует определенная норма употребляемых цитрусов и продуктов, содержащих витамин С. В день организму достаточно 75-90 миллиграммов витамина, в то время как в одном апельсине содержится 60-80 миллиграммов. По словам нутрициолога, при переизбытке витамин теряет эффект антиоксиданта и становится окислителем.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвала фрукт, который взбодрит утром
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