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Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой продукт может улучшить пищеварение, а также помочь организму после переедания. Об этом сообщает РИА Новости

Фото из архива БЕЛТА

К полезному продукту специалист отнесла кефир. По ее словам, на нем можно устраивать разгрузочные дни без вреда для организма, что особенно актуально после обильного застолья.  

Соломатина порекомендовала в течении дня выпивать литр кисломолочного напитка. 

– Прием кефира можно разделить на несколько частей. Также на нем можно делать холодные супы с овощами или ягодные смузи, – отметила диетолог. 

При этом специалист предупредила, что разгрузочные дни лучше устраивать только один раз в неделю.

– Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, как внутренней, так и приходящей извне, – рассказала о полезных свойствах напитка диетолог. 
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