Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета

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БЕЛТА

К полезному продукту специалист отнесла кефир. По ее словам, на нем можно устраивать разгрузочные дни без вреда для организма, что особенно актуально после обильного застолья.Соломатина порекомендовала в течении дня выпивать литр кисломолочного напитка., – отметила диетолог.При этом специалист предупредила, что разгрузочные дни лучше устраивать только один раз в неделю.рассказала о полезных свойствах напитка диетолог.