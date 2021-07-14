Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой продукт может улучшить пищеварение, а также помочь организму после переедания. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото из архива БЕЛТА
К полезному продукту специалист отнесла кефир. По ее словам, на нем можно устраивать разгрузочные дни без вреда для организма, что особенно актуально после обильного застолья.
Соломатина порекомендовала в течении дня выпивать литр кисломолочного напитка.
– Прием кефира можно разделить на несколько частей. Также на нем можно делать холодные супы с овощами или ягодные смузи, – отметила диетолог.
При этом специалист предупредила, что разгрузочные дни лучше устраивать только один раз в неделю.
– Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, как внутренней, так и приходящей извне, – рассказала о полезных свойствах напитка диетолог.
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Диетолог назвала доступный продукт для укрепления иммунитета
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