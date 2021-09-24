Диетолог назвала безопасное для взрослых и детей количество мяса

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач-диетолог Светлана Кашицкая назвала безопасное количество мяса для взрослых и детей, которое можно употреблять в сутки.
- Для взрослого мужчины, работа которого связана с тяжелым физическим трудом, безопасно съедать 220 граммов готового мяса в день. Если мужчина занимается умственным трудом, для него достаточно 120-140 граммов этого продукта. После сорока лет взрослым рекомендуется употреблять 110-120 граммов. После 75 лет нужно есть 100 граммов мяса. Детям рекомендуется от 100 до 140 граммов в день, - обратила внимание специалист.
По словам врача, есть мясо следует 3-5 раз в неделю. Людям старше 40 лет этот продукт разрешен к употреблению не чаще трех раз в неделю.
- Причем необходимо чередовать красное и белое мясо. Очень полезно делать не менее двух рыбных дней, - резюмировала Светлана Кашицкая.
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