Не всегда при первых симптомах простуды стоит сразу же принимать лекарственные препараты. Иногда можно и вовсе обойтись без них, если заменить таблетки сухофруктами. О самых полезных свойствах этого недооцененного продукта в программе "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– В сухофруктах имеются каротиноиды, аналог растворимого витамина А, а также кверцетин. Все эти вещества способствуют повышению иммунитета, – отметил специалист.
По словам диетолога, сухофрукты хороши не только в плане профилактики, но и при лечении простуды или острых респираторных вирусных заболеваний.
– При этих заболеваниях рекомендуется обильное питье с легкоусвояемыми продуктами. Сухофрукты же богаты фруктозой, то есть сахаром, который быстро "приживается" в организме и дает энергию. Кроме того, в этом продукте содержится аскорбиновая кислота, которая повышает защитные силы организма, – обратил внимание Михаил Гинзбург.
Отмечается, что выбирать сухофрукты следует по внешнему виду: чем некрасивее – тем полезнее.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвал самый недооцененный продукт, который стоит использовать при лечении простуды
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