Секрет молодости и долголетия заключается в приеме ряженки, поскольку продукт содержит бактерии, которые замедляют старение. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Наряду с бифидо- и лактобактериями в ряженке содержатся болгарские палочки. Сергей Агапкин – телеведущий, врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт – рассказал, что благодаря этим полезным веществам продукт еще в 20-м веке стали называть напитком долголетия.
– Плохая микрофлора обладает провоспалительным действием, старит человека и способствует развитию онкозаболеваний. Хорошая микрофлора, состоящая из лактобактерий, бифидобактерий, грибков и кишечных палочек, всем этим процессам противостоит и делает нас настроенными на долголетие, – объяснил Михаил Гинзбург.
Диетолог отметил, что настоящая ряженка должна быть жирностью четыре и более процентов. Продукт не советуют употреблять людям, склонным к полноте, поскольку напиток достаточно калорийный.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвал простой способ продлить молодость
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