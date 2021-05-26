Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в программе "О самом главном" назвал магний микроэлементом долгожителей и посоветовал включать в рацион шпинат – продукт, в ста граммах которого содержится 21 процент от суточной нормы потребления данного полезного вещества.
По словам телеведущего, врача-реабилитолога, сертифицированного йоготерапевта Сергея Агапкина, в ста граммах шпината содержится 31 процент от суточной нормы потребления калия и 21 процент – магния.
– И калий, и магний снижают артериальное давление. Также они улучшают состояние сосудистой стенки, противостоят возрастным изменениям сосудов, в том числе и атеросклерозу. Есть исследования, которые доказывают, что достаточное количество магния в питании человека помогает жить долго и счастливо, не страдать от возрастных проблем, а если и болеть ими, то позже и в более легкой форме. Поэтому магний – это микроэлемент для долгожителей, – сказал Михаил Гинзбург.
Диетолог добавил, что в шпинате также есть витамин С. В ста граммах продукта – 61 процент от суточной нормы его потребления.
Отмечается, что шпинат нельзя употреблять людям, страдающим мочекаменной болезнью и различными заболеваниями почек.
Фото: pixabay.com
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Диетолог назвал продукт, способствующий долголетию
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