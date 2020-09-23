Это квашеная капуста, пишет РИА "Новости".
Дело в том, что этот продукт считается богатым ферментированными пищевыми волокнами и бифидобактериями. А они нормализуют работу кишечника и оказывают противовоспалительный эффект, что может снизить риск появления в организме разных видов рака. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Более того, врач уверяет, что квашеная капуста обладает способностью мощно стимулировать иммунитет благодаря содержанию в ней аскорбиновой кислоты.
– Она в широком смысле стимулирует защитные силы организма и ускоряет выздоровление при вирусных заболеваниях, – добавил Михаил Гинзбург.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
682
Диетолог назвал продукт, который снижает риск онкологии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter