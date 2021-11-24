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  2. Врач назвал несколько веских поводов пить чай с мятой после приема пищи

Врач назвал несколько веских поводов пить чай с мятой после приема пищи

Переедание является возможной причиной вздутия живота и метеоризма. Поскольку мята препятствует развитию данных проблем, после приема пищи рекомендуется пить чай, приготовленный на основе этого растения. Подробнее о полезных свойствах мяты в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.


– Мята может помогать от метеоризма, потому что в ней содержатся эфирные масла, способные сдерживать рост микрофлоры и, как следствие, снижать газообразование, – объяснил диетолог.

Также чай с мятой помогает в решении вышеуказанных проблем еще и благодаря ментолу, который содержится в ней.

– Ментол является очень сильным спазмолитиком. Он снимает те самые болезненные и неприятные ощущения, которые часто сопутствуют метеоризму. Более того, эфирные масла мяты в снижении этих спазмов и уменьшении кишечных колик более эффективны, чем многие современные препараты, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.

Фото: pixabay.com
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