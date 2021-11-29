Диетолог назвал морскую капусту лучшим продуктом для похудения

Употребление морской капусты может значительно помочь в борьбе с ненавистными килограммами. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
– Ламинария – известный источник йода. Это специфический минерал, который входит в состав гормонов щитовидной железы – трийодтиронина и тироксина. Они и ускоряют метаболизм. То есть человек больше тратит энергии, причем запасенной. Это связано с тем, что гормоны щитовидной железы повышают чувствительность тканей, в том числе и жировой, к адреналину, который обладает мощным жиромобилизующим эффектом, – обратил внимание Михаил Гинзбург.
Диетолог также уточнил, что морская капуста не только увеличивает расход энергии, но и нормализует режим питания: человеку хочется меньше вредной пищи, из-за которой могут появиться лишние килограммы.
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