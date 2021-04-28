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Диетолог назвал идеальный перекус для мужчин

Правильный и полезный для здоровья мужчин перекус должен содержать зелень, овощи и мясо. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.


Для идеального перекуса диетолог посоветовал приготовить полезный бургер из двух кусков цельнозернового хлеба, 60 граммов запеченной говядины, листьев салата, укропа, одного огурца и трех чайных ложек аджики.

– Мужчинам до 40 лет лучше использовать говядину, а после 40 – курицу или рыбу. Дело в том, что некоторые белки, в том числе красного мяса, хуже действуют на организм, способствуют скорому развитию атеросклероза, а также ускоряют старение. Поэтому рекомендую мужчинам с возрастом заменять говядину на курицу, а лучше на рыбу, – сказал Михаил Гинзбург.

В приготовленном бургере, по словам диетолога, содержатся пищевые волокна, а также сложные углеводы, которые медленно расщепляются, за счет чего глюкоза постепенно поступает в мышцы и головной мозг. Благодаря этому мужчины дольше чувствуют себя бодрыми и энергичными.

Кроме того, организм наполняет энергией мясной белок, который на долгое время фиксируется в желудке и создает продолжительное чувство сытости. В зелени, в свою очередь, есть аскорбиновая кислота, а в огурце – калий.

– В нашем бургере есть все, что нужно для здоровья, а калорий, кстати, в нем немного, – резюмировал Михаил Гинзбург.

Фото: скриншот видео
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