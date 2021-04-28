Диетолог назвал идеальный перекус для мужчин

Для идеального перекуса диетолог посоветовал приготовить полезный бургер из двух кусков цельнозернового хлеба, 60 граммов запеченной говядины, листьев салата, укропа, одного огурца и трех чайных ложек аджики.сказал Михаил Гинзбург.В приготовленном бургере, по словам диетолога, содержатся пищевые волокна, а также сложные углеводы, которые медленно расщепляются, за счет чего глюкоза постепенно поступает в мышцы и головной мозг. Благодаря этому мужчины дольше чувствуют себя бодрыми и энергичными.Кроме того, организм наполняет энергией мясной белок, который на долгое время фиксируется в желудке и создает продолжительное чувство сытости. В зелени, в свою очередь, есть аскорбиновая кислота, а в огурце – калий.– резюмировал Михаил Гинзбург.Фото: скриншот видео