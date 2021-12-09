Диетолог дал рекомендации по правильному питанию в зимний период

Питание является одним из важнейших факторов, влияющих на иммунную защиту организма. Каким должен быть правильный рацион зимой, рассказал в эфире программы "О самом главном" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
По словам диетолога, для завтрака лучше выбирать овсянку, в составе которой много сложных углеводов, либо сырники, являющиеся источником белка. Для перекуса идеально подойдет яблоко, считает врач.
– Если человек контролирует вес, на обеде лучше выбрать только первое. Дело в том, что такое блюдо отличается большой сытностью и низкой калорийностью, – отметил Михаил Гинзбург.
Врач посоветовал отдавать предпочтение рыбе. В недельном рационе должно быть минимум три порции данного продукта.
– Рыба – источник витамина D, омега-3-полиненасыщенных жирных кислот и йода. То есть всего того, что зимой в дефиците, – обратил внимание диетолог.
Что касается гарнира, то идеальными являются овощи. Также подойдет гречневая каша и остывший печеный картофель.
– Вкус такой картофель не потеряет, но крахмал станет более устойчивым и будет медленнее перевариваться, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
На ужин Михаил Гинзбург посоветовал приготовить винегрет, заправленный оливковым маслом. Также вечером можно съесть куриную грудку и яблоко. А вот использовать в качестве гарнира рис или макароны не стоит.
– Белый отварной рис относится к продуктам с высоким гликемическим индексом. При таком быстром поступлении углеводов в организм нарушается обмен веществ, и человек становится гораздо более склонным ко всем возрастным болезням, – подчеркнул диетолог.
Вместе с тем отмечается, что ежедневно необходимо съедать 500 граммов фруктов и овощей.
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