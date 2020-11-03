Известный аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий местный клуб «Химнасия и Эсгрима», был срочно госпитализирован в одну из местных клиник. Об этом сообщает издание Super.ru.
На днях Марадона отпраздновал свое 60-летие, а в минувшую пятницу состоялся футбольный матч в его честь. Перед игрой ему вручили памятную доску, но сам Диего не остался на матче из-за плохого самочувствия. Спустя несколько дней звезда футбола был доставлен в больницу. Официальный представитель сообщил, что тест Марадоны на коронавирус оказался отрицательным.
Лечащий врач футболиста отметил, что его состояние оставляет желать лучшего. Марадона выглядит плохо, почти не разговаривает и с трудом узнает людей. Медики опасаются за его психическое здоровье.
Напомним, что за последние несколько лет у знаменитости было не мало проблем со здоровьем. В январе 2019 года Диего был госпитализирован с внутренним кровотечением в желудке, а на чемпионате мира по футболу в России он упал в обморок.
Фото: Super.ru
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Диего Марадону срочно госпитализировали
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