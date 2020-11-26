Диана Гурцкая поборола коронавирус

Ожидается, что через несколько дней певица вернется к работе, пишет ТАСС.
Информация о заболевании 42-летней артистки появилась 16 ноября. Но болезнь протекала относительно легко. Как отметил представитель Гурцкой, госпитализация певице не понадобилась.
«Диана вчера получила отрицательный результат. Все позади, она этому рада. Пару дней она еще посидит дома и затем вернется к работе», – поделился радостной новостью ее продюсер.
Диана Гурцкая – это заслуженная артистка России. Она известна песнями «Ты знаешь, мама», «Ты здесь», «Солнечный мальчик», а также другими хитами.
Фото: ТАСС
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