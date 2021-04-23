На встрече с журналистами представители Национального центра интеллектуальной собственности, ОАО «АСБ Беларусбанк», Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей и НАН Беларуси обсудили аспекты государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
В республике созданы все условия для информационной и финансовой поддержки деловых инициатив, коммерциализации научных идей, стартапов. По словам Петра Арушаньянца, генерального директора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, в последнее время организацией было профинансировано около 140 инвестпроектов, преимущественно производственных.
Фонд финансовой поддержки предпринимателей предоставляет займы, лизинг, а также гарантии по льготным кредитам. Развивается пилотная форма поддержки для малого и среднего бизнеса – производственная кооперация, которая проходит по типу дня открытых дверей на предприятиях.
– Предоставляем бизнесменам возможность открытого ежемесячного онлайн-диалога через наш фонд с уполномоченными лицами крупных предприятий: МТЗ, МАЗ, «Гомсельмаш» и другими. Мы сопровождаем переговоры, помогаем финансированием из гарантийного фонда, создаем ряд комплексных условий для дальнейшего взаимодействия. Уже более двух десятков отечественных предприятий выразили заинтересованность контактными онлайн-биржами с малым и средним бизнесом, а 29 апреля состоятся ближайшие переговоры бизнесменов с ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «Минский автомобильный завод», – пояснил Петр Арушаньянц.
Фото из архива БЕЛТА
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Диалоговые онлайн-площадки для крупных предприятий и бизнеса будут открыты в ближайшие дни
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