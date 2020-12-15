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Источник: СБ Беларусь сегодня
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Наталья Кочанова встретилась с участниками Белорусско-Российского молодежного форума

Диалог. Слово молодым

VIII Белорусско-Российский молодежный форум завершился встречей участников с членами Совета Республики. Каждый желающий мог задать свой вопрос председателю верхней палаты белорусского Парламента Наталье Кочановой. Обращаясь к гостям, спикер отметила, что форум – это хорошая диалоговая площадка, которая позволяет молодым людям обмениваться мнениями по актуальным вопросам, вырабатывать к ним новые подходы.


– В 2020 году мы отметили 75-летие Великой Победы. Это историческая основа, которая объединяет наши народы. Белорусы понимают и знают, что Россия для нас не просто стратегический партнер, нас связывают братские, добрососедские отношения. И вы должны передавать историческую правду из поколения в поколение. Думаю, это тот фундамент, который и в будущем поможет выстраивать добрые отношения между нашими странами, – сказала Наталья Кочанова.

Она обратила внимание и на значимость других тем, поднимавшихся на форуме. Это социальная политика, волонтерство, трудоустройство. Председатель Совета Республики отметила, что несмотря на то, что уходящий год был сложный, власти делают все, чтобы сохранить мир, стабильность и спокойствие в обществе:


– Общественно-политическая ситуация после избирательной кампании в Беларуси была достаточно непростой. Поэтому очень важно, что вы приехали и воочию увидели, что происходит в нашей стране. Сегодня идет информационная война, и люди, особенно молодежь, черпают информацию из электронных СМИ, читают телеграм-каналы, где зачастую все заполняют фейки. А когда пообщаешься с людьми, увидишь в реальности, что происходит, то можешь делать выводы о том, что правда, а что – нет.

Наталья Кочанова напомнила участникам форума о подготовке к шестому Всебелорусскому народному собранию:


– По всей стране работают общественные приемные, диалоговые площадки, мы встречаемся с молодежью. И я всякий раз понимаю, что с молодежью надо говорить на равных, что мы и делаем. Молодежная политика – одно из приоритетных направлений в политике нашего государства.

По словам председателя республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" Павла Алексо, молодежный форум – прекрасная диалоговая площадка, которая сейчас так необходима:

– Молодежи важно высказывать свое мнение, особенно в формате Союзного государства, когда взаимодействуют представители общественных объединений двух стран. Очень значимо, что форум завершается таким важным мероприятием, как встреча с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Это в очередной раз демонстрирует, что государство уделяет большое внимание молодежной политике. Естественно, для нас это большая ответственность.

Председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков добавил: форум в этом году запомнится и тем, что это одно из немногих офлайн-мероприятий:

– Год сложный: пандемия, закрыты границы. Но мы смогли собраться, и это, наверное, самое главное достижение. Каждый форум выносит свою резолюцию, рекомендации. И в этом году тоже прозвучал целый ряд инициатив – от участия студенческих отрядов в реконструкции трассы М1 до разработки совместных методических рекомендаций по работе с молодежью, совместные стажировки для специалистов по молодежной политике, обмен лучшими волонтерскими практиками.







Фото: БЕЛТА
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