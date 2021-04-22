Кочанова встретилась с коллективом МЗКТ





Формат общения с трудовым коллективом — диалоговая площадка.— сразу обратила внимание присутствующих Наталья Ивановна. Беседа после вступительного слова действительно завязалась. Говорили о работе Конституционной комиссии и фейках, об экономике и социальной политике в отношении многодетных. Обсуждали вопросы ценообразования и строительства жилья для нужд конкретных предприятий.МЗКТ, вводит в курс дела один из присутствующих, реконструировал общежитие под арендный дом. Одна только закавыка: обходится он работникам не так уж и дешево. Нужны понижающие коэффициенты. Тему председатель Совета Республики пообещала оперативно обсудить на встрече с Премьер-министром Романом Головченко.В беседе Натальи Кочановой с заводчанами на этот раз преобладала социальная тематика. На контроль спикер верхней палаты Парламента взяла, например, вопрос скорейшего возведения инфраструктуры в микрорайоне Новая Боровая. Заботило сотрудников предприятия, не приведет ли к негативным последствиям вакцинация от коронавируса. Успели обсудить и льготы чернобыльцам.Многолюдно было и у кабинета, где Наталья Кочанова проводила личный прием. Ответы на вопросы некоторые обратившиеся получат письменно — после более досконального изучения проблемы.