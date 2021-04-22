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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Кочанова встретилась с коллективом МЗКТ

Диалог на социальные темы

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Минский завод колесных тягачей. Встретилась с коллективом. Выслушала каждого, кто решил обратиться к ней лично, тет-а-тет (показательный нюанс: записываться предварительно было не нужно). Назвала ­МЗКТ одним из ведущих минских предприятий. Заметила, что столица вносит весомый вклад в экономику страны. А свое желание приехать именно на этот завод спикер верхней палаты Парламента объяснила так:


— Я когда-то спланировала и должна была приехать к вам на ­МЗКТ — на встречу с трудовым коллективом. Но у меня просто не сложилось, потому что было достаточно много встреч в других регионах. И в Минске тоже. Были предприятия, где нужно было побывать быстрее.

Формат общения с трудовым коллективом — диалоговая площадка.


— В каких только каналах не написали: вот Кочанова едет — задавайте ей неудобные вопросы. Так задавайте! Пожалуйста! — сразу обратила внимание присутствующих Наталья Ивановна. Беседа после вступительного слова действительно завязалась. Говорили о работе Конституционной комиссии и фейках, об экономике и социальной политике в отношении многодетных. Обсуждали вопросы ценообразования и строительства жилья для нужд конкретных предприятий.


МЗКТ, вводит в курс дела один из присутствующих, реконструировал общежитие под арендный дом. Одна только закавыка: обходится он работникам не так уж и дешево. Нужны понижающие коэффициенты. Тему председатель Совета Республики пообещала оперативно обсудить на встрече с Премьер-министром Романом Головченко.


В беседе Натальи Кочановой с заводчанами на этот раз преобладала социальная тематика. На контроль спикер верхней палаты Парламента взяла, например, вопрос скорейшего возведения инфраструктуры в микрорайоне Новая Боровая. Заботило сотрудников предприятия, не приведет ли к негативным последствиям вакцинация от коронавируса. Успели обсудить и льготы чернобыльцам.


Многолюдно было и у кабинета, где Наталья Кочанова проводила личный прием. Ответы на вопросы некоторые обратившиеся получат письменно — после более досконального изучения проблемы.





Фото: БЕЛТА

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