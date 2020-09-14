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Диалло признан лучшим игроком 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» признала лучшим игроком 23-го тура ЧБ форварда брестского «Динамо» Абдулайе Диалло, который оформил хет-трик в динамовском дерби.

Фото: vk.com/dynamobrest

По ходу поединка динамовцев Минска и Бреста столичная дружина дважды захватывала лидерство в счете. Однако брестчане усилиями сенегальского нападающего оба раза восстанавливали паритет. А в концовке и вовсе вырвали викторию. Сначала Павел Савицкий реализовал пенальти, а затем все тот же Абдулайе Диалло установил окончательный счет – 4:2. Сейчас форвард получил закономерное признание.

Матч между РЦОР-БГУ и «Слуцком» перенесен на 30 сентября. Но даже не зная результат этой игры, можно констатировать почти аномальную результативность 23-го тура. В семи состоявшихся к настоящему моменту встречах было забито 37 мячей (то есть в среднем почти 5,3 за игру).

Отметим и то, что синхронных побед добились все команды, на данный момент составляющие топ-5. «Шахтер» разгромил «Витебск» – 5:0. БАТЭ убедительно разобрался со «Смолевичами» – 5:2. «Неман» переиграл «Рух» – 3:2. «Торпедо-БелАЗ» взяло верх над «Славией» – 4:2. А «Ислочь» вырвала победу у «Белшины» – 3:2. Кроме того, в еще одной встрече тура набравший неплохой ход «Минск» нанес чувствительное поражение «Городее» – 3:0.

Турнирная таблица сейчас выглядит так: 1. «Шахтер» – 46 очков (23 матча). 2. БАТЭ – 46 (23). 3. «Неман» – 41 (23). 4. «Торпедо-БелАЗ» – 38 (23). 5. «Ислочь» – 38 (23). 6. РЦОР-БГУ – 34 (22). 7. «Рух» – 33 (23). 8. «Динамо» (Минск) – 33 (22). 9. «Динамо» (Брест) – 32 (21). 10. «Витебск» – 30 (23). 11. «Минск» – 25 (21). 12. «Славия» – 24 (21). 13. «Слуцк» – 21 (21). 14. «Городея» – 20 (23). 15. «Белшина» – 19 (23). 16. «Смолевичи» – 14 (21).

Список бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев (РЦОР-БГУ/«Шахтер»), на счету которого 13 забитых мячей. Ближайшим преследователем форварда из Узбекистана является Максим Скавыш (БАТЭ), отличившийся 11 раз. 

Матчи следующего, 24-го тура, запланированы на 18–20 сентября. Сыграют «Смолевичи» – «Рух», «Неман» – «Минск», «Витебск» – «Белшина», «Динамо» (Брест) – РЦОР-БГУ, «Городея» – «Торпедо-БелАЗ», «Слуцк» – БАТЭ, «Ислочь» – «Динамо» (Минск), «Славия» – «Шахтер». На статус центрального поединка тура с равными основаниями могут претендовать сразу несколько матчей. Но в первую очередь это, наверное, поединки с участием «Шахтера» и БАТЭ, которые идут вровень на вершине таблицы.
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