Дезинфекция транспорта для въезда через пункт пропуска «Новая Гута» с 1 июля будет обязательной

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В соответствии с Указом Президента от 26 апреля 2021 г. № 162 в «Новой Гуте» с 1 июля по 1 октября 2021 г. в целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний будет проводиться эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств (автобусов, легковых и грузовых автомобилей), въезжающих на территорию нашей страны.– пояснили в пресс-службе ведомства.Если водитель откажется пройти процедуру, то его транспортное средство не будет допущено на территорию Беларуси в пункте пропуска «Новая Гута».