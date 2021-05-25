С 1 июля все транспортные средства, въезжающие через пункт пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе должны быть дезинфицированы. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Архивное фото
В соответствии с Указом Президента от 26 апреля 2021 г. № 162 в «Новой Гуте» с 1 июля по 1 октября 2021 г. в целях предотвращения распространения возбудителей заразных заболеваний будет проводиться эксперимент по обязательной дезинфекции транспортных средств (автобусов, легковых и грузовых автомобилей), въезжающих на территорию нашей страны.
– Обращаем внимание на то, что во время проведения данного эксперимента будет осуществляться платная обязательная дезинфекция транспорта, – пояснили в пресс-службе ведомства.
Если водитель откажется пройти процедуру, то его транспортное средство не будет допущено на территорию Беларуси в пункте пропуска «Новая Гута».
Опубликовано:
952
Дезинфекция транспорта для въезда через пункт пропуска «Новая Гута» с 1 июля будет обязательной
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter