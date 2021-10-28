Действующий обладатель Кубка английской лиги «Манчестер Сити» проиграл «Вест Хэму» в 1/8 финала

«Манчестер Сити» делит с «Ливерпулем» рекорд по числу побед в этом турнире (восемь) и к тому же был лучшим в Кубке английской лиги на протяжении четырех последних сезонов. Но теперь удачная серия «горожан» прервалась.Подопечные Хосепа Гвардиолы имели подавляющее преимущество и превзошли соперника по всем основным статистическим компонентам (владение мячом – 64% на 36%, удары – 25:7, в створ ворот – 7:2, угловые – 9:2). Но извлечь дивиденды из этого манчестерцы не смогли. Игровое время завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти удача улыбнулась «молотобойцам» – 5:3.Также стадию 1/8 финала Кубка английской лиги преодолели «Челси», «Сандерленд», «Арсенал», «Брентфорд», «Ливерпуль», «Лестер» и «Тоттенхэм».В финале минувшего розыгрыша «МС» сломил сопротивление «Тоттенхэма» – 1:0.