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  2. Действуем по плану: новый статус могилевской больницы № 1

Действуем по плану: новый статус могилевской больницы № 1

Могилевская область встретила приход коронавирусной инфекции в полной боевой готовности, включая мероприятия по обеспечению безопасности медиков и пациентов. Далее в регионе увеличили число лабораторий для проведения тестов. Ежедневно проводится более 250 исследований, и темпы только наращиваются. Следующий этап плана мероприятий, направленных на снижение распространения COVID-19 в области, предусматривает запуск в работу с инфекцией новых учреждений здравоохранения.

Начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов подчеркивает: в регионе четко придерживаются выбранной в стране стратегии по борьбе с вирусом.

— Больницы, куда кладем пациентов с положительными результатами тестов, работают, чтобы вовремя заметить осложнения, которые может вызвать эта инфекция, и чтобы не было заражения других людей, — напоминает он. — На первом этапе перепрофилировали 475 коек в медучреждениях Могилева, Бобруйска и в инфекционных отделениях районных больниц. На втором этапе была перепрофилирована могилевская больница № 1.

Сегодня больница № 1 — это учреждение здравоохранения, где вот уже около двух недель готовы оказать помощь пациентам с коронавирусом и подозрением на него, имеющим какую-либо патологию.

— Других пока не принимаем, как и не оказываем плановую помощь. И такой подход оправдан, — уверен главврач Виктор Клочков. — Мы пока не достигли эпидемиологического пика, поэтому ждем притока пациентов. Лекарствами, медицинскими изделиями и средствами индивидуальной защиты наша больница обеспечена, также в штате есть практически все специалисты, способные оказать помощь в ситуациях любой сложности. Но чтобы нам хватило ресурсов, работаем только с тяжелыми больными, находящимися в группе риска. Те, кто находится на изоляции или у кого болезнь протекает легко, должны лечиться не у нас, а в другом стационаре.

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Фото: САЗОНОВ Андрей
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