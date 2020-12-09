Девятью матчами завершится групповой этап футбольной Лиги чемпионов

Группа «A»

В конце октября «Локомотив» проиграл «Баварии» у себя дома – 1:2 и сейчас настраивается на столь необходимый ему реванш

Группа «B»

Одолев в прошлом туре менхенгладбахскую «Боруссию» (3:2), «Интер» остался среди претендентов на выход в плей-офф, но нужно выигрывать и сегодня

Группа «C»

Группа «D»

Проиграв в прошлом туре «Зальцбургу» (1:3), московский «Локомотив» белорусского нападающего Виталия Лисаковича лишился шансов на выход в плей-офф. Однако возможность занять третье место и продолжить еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы у «железнодорожников» еще остается. Правда, для этого много чего должно сойтись. Во-первых, сам «Локомотив» обязан обыгрывать в Мюнхене «Баварию», что даже при неоптимальном составе немецкого гранда – задача со звездочкой. А во-вторых, чтобы пазл сложился, «Зальцбург» должен в обязательном порядке потерять очки в домашнем поединке против мадридского «Атлетико».В игре в Австрии, кстати, борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Ведь на кону будет вторая путевка в плей-офф от этого квартета. Первую еще по итогам матчей четвертого тура, напомним, за собой забронировала «Бавария».Менхенгладбахская «Боруссия» – 8 очков, донецкий «Шахтер» – 7, мадридский «Реал» – 7, миланский «Интер» – 5. В этом квартете перед последним туром ни одна из команд не квалифицировалась в плей-офф и точно так же ни одна не утратила шансов на попадание туда. Фантастическая закрутка. И развязку, которая наступит по итогам матчей «Реал» – «Боруссия» и «Интер» – «Шахтер», предсказать невозможно.А вот в этой группе интрига в том плане, кто отберется в нокаут-раунд, уже исчерпала себя. Английский «Манчестер Сити» и португальский «Порту» досрочно квалифицировались в 1/8 финала и, более того, даже на первый-второй уже рассчитались, что делает для них матчи последнего тура против «Марселя» и «Олимпиакоса» почти формальностью. А вот для команд из Франции и Греции сегодняшние поединки очень важны. Ведь «Марсель» и «Олимпиакос» поведут заочную борьбу за третью строку, дающую право на Лигу Европы. Пока у обоих коллективов по три очка. Но греки имеют преимущество за счет выездного гола в очных матчах (1:0, 1:2). То есть если оба сегодняшних матча в этой «пульке» завершатся вничью, в ЛЕ отправится «Олимпиакос».В этой группе датский «Митьюлланд» уже точно финиширует последним, а английский «Ливерпуль» – первым, вследствие чего их матч в Дании не будет иметь особого турнирного значения. Тренерский штаб гостей почти наверняка даст возможность проявить себя игрокам резерва.А вот в поединке между «Аяксом» и «Аталантой», которые в очном споре определят обладателя второй путевки в плей-офф, ставки будут максимально высокими. Итальянскую команду, которая на данный момент опережает «аяксидов» на один балл, устроит и ничья. Но известная своей тягой к острому атакующему футболу «Аталанта» вряд ли будет отсиживаться у своих ворот. Оба коллектива любят и умеют атаковать – и это сулит яркий результативный матч.