Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Девятью матчами завершится групповой этап футбольной Лиги чемпионов

Девятью матчами завершится групповой этап футбольной Лиги чемпионов

В футбольной Лиге чемпионов сегодня вечером закроется групповой этап. Будет доигран поединок группы «H» ПСЖ – «Истанбул Башакшехир», прерванный накануне на 14-й минуте из-за расистского скандала. А кроме того, состоятся матчи в квартетах «A», «B», «C» и «D». О том, какие интриги остались перед завершением борьбы в этих «пульках», читайте в нашем превью.

Группа «A»

В конце октября «Локомотив» проиграл «Баварии» у себя дома – 1:2 и сейчас настраивается на столь необходимый ему реванш

Проиграв в прошлом туре «Зальцбургу» (1:3), московский «Локомотив» белорусского нападающего Виталия Лисаковича лишился шансов на выход в плей-офф. Однако возможность занять третье место и продолжить еврокубковый сезон в 1/16 финала Лиги Европы у «железнодорожников» еще остается. Правда, для этого много чего должно сойтись. Во-первых, сам «Локомотив» обязан обыгрывать в Мюнхене «Баварию», что даже при неоптимальном составе немецкого гранда – задача со звездочкой. А во-вторых, чтобы пазл сложился, «Зальцбург» должен в обязательном порядке потерять очки в домашнем поединке против мадридского «Атлетико». 

В игре в Австрии, кстати, борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Ведь на кону будет вторая путевка в плей-офф от этого квартета. Первую еще по итогам матчей четвертого тура, напомним, за собой забронировала «Бавария».

Группа «B»

Менхенгладбахская «Боруссия» – 8 очков, донецкий «Шахтер» – 7, мадридский «Реал» – 7, миланский «Интер» – 5. В этом квартете перед последним туром ни одна из команд не квалифицировалась в плей-офф и точно так же ни одна не утратила шансов на попадание туда. Фантастическая закрутка. И развязку, которая наступит по итогам матчей «Реал» – «Боруссия» и «Интер» – «Шахтер», предсказать невозможно. 

Одолев в прошлом туре менхенгладбахскую «Боруссию» (3:2), «Интер» остался среди претендентов на выход в плей-офф, но нужно выигрывать и сегодня

Группа «C»

А вот в этой группе интрига в том плане, кто отберется в нокаут-раунд, уже исчерпала себя. Английский «Манчестер Сити» и португальский «Порту» досрочно квалифицировались в 1/8 финала и, более того, даже на первый-второй уже рассчитались, что делает для них матчи последнего тура против «Марселя» и «Олимпиакоса» почти формальностью. А вот для команд из Франции и Греции сегодняшние поединки очень важны. Ведь «Марсель» и «Олимпиакос» поведут заочную борьбу за третью строку, дающую право на Лигу Европы. Пока у обоих коллективов по три очка. Но греки имеют преимущество за счет выездного гола в очных матчах (1:0, 1:2). То есть если оба сегодняшних матча в этой «пульке» завершатся вничью, в ЛЕ отправится «Олимпиакос».

Группа «D»

В этой группе датский «Митьюлланд» уже точно финиширует последним, а английский «Ливерпуль» – первым, вследствие чего их матч в Дании не будет иметь особого турнирного значения. Тренерский штаб гостей почти наверняка даст возможность проявить себя игрокам резерва.

А вот в поединке между «Аяксом» и «Аталантой», которые в очном споре определят обладателя второй путевки в плей-офф, ставки будут максимально высокими. Итальянскую команду, которая на данный момент опережает «аяксидов» на один балл, устроит и ничья. Но известная своей тягой к острому атакующему футболу «Аталанта» вряд ли будет отсиживаться у своих ворот. Оба коллектива любят и умеют атаковать – и это сулит яркий результативный матч.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Ученые выяснили, как COVID-19 влияет на зрение
От привычных новогодних блюд придется оказаться. Диетолог назвала примерное меню праздничного стола для больных COVID-19
Врач перечислила продукты, которые влияют на настроение
В Борисове из-за аварии без тепла остались 6 многоквартирных домов и детсад
Волейбол. «Минчанка» выбыла из Кубка ЕКВ
Мальдивы и Занзибар: какие страны белорусы выбирают для новогоднего путешествия
Умерла Любовь Нетупская – телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году
Объявлена новая высота Эвереста. Он вырос
В Иране начались испытания вакцины от COVID-19 собственной разработки
Авдонин: Всебелорусское народное собрание в статусе конституционного органа – новая форма публичной дипломатии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Урок физкультуры
В Гомельском районе мужчина провалился под лед, на помощь пришли спасатели
Могут проявляться шесть и более недель: ученые назвали длительные симптомы COVID-19
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Max
Беларусь рассчитывает на помощь ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов
Белорусы стартовали в квалификации чемпионата Европы по мини-футболу с гостевой победы над командой Израиля
Кардашьяны впервые за 42 года отказались проводить рождественскую вечеринку
"Не трогать! Это на Новый год": врач объяснила, почему нельзя отказываться от еды до праздничной ночи
Житель Каменецкого района на приусадебном участке выкопал мины
Фотофакт. Грациозные танцы лебедей в Пекине
Педиатр перечислила пять советов, которые помогут безопасно поменять смесь младенцу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хроника падающего недобомбардировщика
Назван правильный и эффективный способ завести машину с толкача
Девятью матчами завершится групповой этап футбольной Лиги чемпионов
Чемпионат мира — 2022 в Дохе: о чем мечтают футболисты сборной Беларуси?
Играй по-крупному: модель плюс-сайз – о модных стандартах, отношении к хейтерам и принятии себя
Азаренко удостоена титула «Возвращение года»
«Краснодар» Мартыновича сыграл вничью с «Челси» в матче групповой стадии Лиги чемпионов
Ортодоксы против трамвая, армяне против премьера: волна общественной нестабильности накрыть может каждого
Реаниматолог: эпидемия - это колоссальная физическая, моральная и эмоциональная нагрузка для медиков
Историк Николай Борисенко — о политической ситуации в стране, «цветных революциях» и подлинной любви к Родине
Влияние пандемии на экономику, общий энергетический рынок и восстановление транспортного сообщения — о чем пойдет разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Офисный планктон
В «кризисной комнате» можно найти не только временное убежище, но и помощь психологов, юристов
Почему часто слезятся глаза
165 предписаний на устранение недостатков: как проверяют дорожно-транспортную сеть к зиме
Какую долю семейного бюджета тратим на ЖКХ мы и наши ближайшие соседи
Что думают об инициативе по сокращению рабочего дня для многодетных матерей сами женщины и их работодатели
Гороскоп на 10 декабря
В НББ открылась выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения Бетховена
Мнения об идее Президента о трансформации Всебелорусского народного собрания в конституционный орган
Щёкин: инициатива Президента по модернизации Всебелорусского народного собрания открывает уникальную возможность формировать реальное, а не теоретическое гражданское общество
Ученые выделили около двухсот участков ДНК, связанных с формой лица
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Санкционный смотритель
Иммунитет от нацистского вируса, выработанный в Нюрнберге, серьезно ослаб
Как создаются информационные бомбы
Подробности уникальной операции: детские онкологи и трансплантологи удалили злокачественную опухоль двухлетнему мальчику
Авторы
СКАНИРУЙТЕ