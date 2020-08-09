Девятовский: в очередной раз убеждаюсь в открытости и искренности Президента

Сегодня Президент Беларуси после голосования на выборах ответил на многочисленные вопросы журналистов. Своим мнением по этому поводу в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился участник мероприятия, олимпийский чемпион Вадим Девятовский.

Архивное фото

Спортсмен отметил:

– В очередной раз убеждаюсь в открытости и искренности Президента. Было видно, что он не уходил ни от одного вопроса, было видно, что любой журналист – а по моему мнению, было видно, что большинство собралось из оппозиционных СМИ – задавал любые вопросы. И получал ответы на них. Во главе угла (ответов Главы государства. – Прим. авт.) стояли законность и порядок в Республике Беларусь. Видно, что Президент несет огромную ответственность за все происходящее и контролирует ситуацию.