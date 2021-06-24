Трагедия случилась вечером 23 июня, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Известно, что тем вечером 9-летняя девочка отдыхала у водоема вместе со своей семьей. Она отправилась искупаться и начала тонуть. Спасти тонущую девочку не удалось: ее тело из воды извлекли прибывшие на место работники МЧС.
Следователем совместно со специалистами УГКСЭ по Минской осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы случившегося.
По данному факту проводится проверка.
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Девятилетняя девочка утонула в Воложинском районе
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