Девятилетняя девочка утонула в Воложинском районе

Известно, что тем вечером 9-летняя девочка отдыхала у водоема вместе со своей семьей. Она отправилась искупаться и начала тонуть. Спасти тонущую девочку не удалось: ее тело из воды извлекли прибывшие на место работники МЧС.Следователем совместно со специалистами УГКСЭ по Минской осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы случившегося.По данному факту проводится проверка.