Девять собак в Нисимковичском сельсовете Чечерского района утащили волки

Управделами сельсовета Елена Деревяшкина с ужасом вспоминает октябрьскую ночь. Волчица и ее молодое потомство прямо во дворе расправились с любимцем семьи Амуром. Причем пес был не какой-то дворняжкой, а крепкой пятилетней овчаркой. К тому же не на привязи:
– Мы проснулись от дикого крика Амура, он стоял в ушах до утра. Муж включил свет на улице. Вместо того чтобы испугаться и бросить добычу, волки утащили собаку через дорогу, а потом далеко в лес. Наутро мы прочесывали массив – никаких признаков, по следам во дворе муж определил, что Амур боролся с волчицей и двумя молодыми волками.
Схожих эпизодов в Нисимковичском сельсовете этой осенью уже семь. Волки утащили за одну ночь в Бабичах двух собак – у хозяина во дворе было три, уцелела только та, что была привязана вблизи дома. В поселке Гаек хищники сняли с цепи двоих псов. В Гатском дворняжку увели у хозяйки из-под носа, и даже крики и угрозы сельчанки не сработали. Ладно, в этих деревнях с десяток хат, и они на краю леса, поэтому волки чувствуют себя хозяевами жизни. В Гайке в эту субботу волк неспешно шел по центральной улице. Удивительно, что серые не боятся наведываться даже в густонаселенные деревни. В Нисимковичах утащили двух собак, одна из них принадлежала управделами, еще двое пропали бесследно – местные считают, это все происки волчьих лап и зубов. Как результат, минус девять собак всего за два месяца. Остальных хозяева на ночь запирают в сараях, гаражах. Елена Деревяшкина говорит, что купили новую овчарку, а чтобы жуткая история с волками не повторилась, соорудили вольер.
– Конечно, люди сообщают в сельсовет о каждом таком факте. И мы постоянно обращаемся за помощью к охотникам. Ведь люди боятся не только за своих собак, но и детей, на территории сельсовета три школы. В одиночку вечером страшно идти, – поделилась председатель сельсовета Жанна Малинова. Ее супруг – охотник, и она прекрасно знает, что добыть волка – задача не из простых, особенно в бесснежные зимы, какой была прошлая. А вот потерять собаку – раз-два. Пару лет назад муж вернулся с охоты без верного пса – утащили волки. Остались одни косточки.
Руководитель районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов Леонид Азерский по опыту знает, что собак с подворий обычно таскают старые волки, для них это легкая добыча. Чаще всего страдают малонаселенные и отдаленные деревни, где лес поступает к домам. Проблема в том, что охотник не имеет права расчехлить оружие в 200 метрах от населенного пункта. Поэтому сельчанам приходится давать отпор самостоятельно – палками, вилами.
Как будет с отстрелом в этом году? Все зависит от природы и погоды. В 2018 году охотники отстрелили 32 волка на территории района, в прошлом всего 17. Если эта зима будет без снега, как и прошлая, то шансов унять зверя немного. Пока в этом году отстрелили всего троих. Играет роль еще и то, что охотников немного. На район всего 120, активных – около 90.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1409
Девять собак в Нисимковичском сельсовете Чечерского района утащили волки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter