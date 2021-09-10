"Девять пуль в меня": сын актера Конкина рассказал, как тот выстрелил в него

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РИА Новости

Конфликт случился несколько лет назад. Сын артиста рассказал, что тот достал травматический пистолет и разрядил его в упор.– поделился Ярослав и добавил, что у него остались две раны.– заявил мужчина.Оказалось, что Владимир Конкин не узнал сына и принял его за грабителя.Владимир Конкин сыграл в таких знаменитых картинах, как "Романс о влюбленных", «Как закалялась сталь", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".