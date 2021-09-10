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  2. "Девять пуль в меня": сын актера Конкина рассказал, как тот выстрелил в него

"Девять пуль в меня": сын актера Конкина рассказал, как тот выстрелил в него

Сын советского и российского актера театра и кино Владимира Конкина Ярослав заявил, что отец девять раз выстрелил в него. Откровения были сделаны в эфире телешоу "Пусть говорят".

Фото: РИА Новости

Конфликт случился несколько лет назад. Сын артиста рассказал, что тот достал травматический пистолет и разрядил его в упор.

– Он меня видел, знал, что это я. Все девять пуль в меня, – поделился Ярослав и добавил, что у него остались две раны. 

– Чудом он меня не застрелил, но попал в лицо, – заявил мужчина.

Оказалось, что Владимир Конкин не узнал сына и принял его за грабителя. 

Владимир Конкин сыграл в таких знаменитых картинах, как "Романс о влюбленных", «Как закалялась сталь", "Аты-баты, шли солдаты…" и "Место встречи изменить нельзя".
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