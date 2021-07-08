Девять пляжей закрыты для купания в Могилевской области

отметили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.В Могилеве запрет на купание действует на трех пляжах, которые находятся на реке Днепр, Печерском и Гребеневском водохранилищах.Также купаться нельзя в Могилевском районе на пляже Вильчицкого водохранилища. При этом на некоторое время решено ввести запрет на купание на оборудованной территории Днепра у деревни Полыковичи.В Бобруйске запрещено заходить в воду во всех четырех отведенных для купания местах: на центральном пляже № 1, пляже № 2 (6-й микрорайон), а также около санаториев им. В. И. Ленина и "Шинник" ОАО "Белшина". В Чаусах под запретом находится пляж, расположенный на реке Бася (ул.Верхнеяловская).Как уточнили специалисты центра гигиены, до улучшения качества воды на указанных территориях региона разрешено исключительно отдыхать, загорать и играть в активные игры. На пляжах, где введен запрет на купание, будут установлены шлагбаумы, а на информационных стендах рекреационных зон появятся предупреждающие сообщения. Вместе с тем здесь будет остановлена торговля.