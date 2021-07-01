Девять мест, где 1 июля будут работать мобильные датчики контроля скорости в Минске

С 12:00 до 24:00 мобильные устройства будут работать на МКАД, 53 км, где водители могут ехать со скоростью не более 90 км/ч; пр. Независимости, д. 99 (скоростное ограничение составляет 60 км/ч); пр. Партизанский, д. 75 (максимальная разрешенная скорость – 60 км/ч); ул. Орловская, д. 80 (транспортным средствам можно передвигаться со скоростью 60 км/ч) и на пр. Независимости, д. 156 (80 км/ч).С 19:30 до 03:00 датчики будут контролировать скорость на пр. Независимости, д. 131 к. 2 (60 км/ч); ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч); пр. Пушкина, д. 55 (60 км/ч) и на ул. Притыцкого, д. 60 к. 5, где транспортные средства могут ехать со скоростью не выше 60 км/ч.ГАИ обращает внимание на данную информацию и просит водителей соблюдать скоростной режим.