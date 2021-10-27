Девять электронных ярмарок вакансий пройдут 27 октября в Беларуси

Девять региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 27 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Гомельского района пройдет с 10:00 до 12:00. Ее участниками станут ОАО «Гомельская птицефабрика» (58 свободных рабочих мест), ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» (30 вариантов трудоустройства), КСУП «Урицкое» (12 вакансий), КЖУП «Гомельский райжилкомхоз», отделения по Гомельскому району (71 предложение), ГП «Брилево» (требуются 11 работников) и ОАО «Знамя Родины» (10 свободных рабочих мест).

Аналогичное мероприятие в Сморгонском районе пройдет с 10:00 до 13:00. Свои вакансии предложат 7 нанимателей. ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения» приглашает на работу главного инженера, кочегара технологических печей, сверловщика, слесаря по сборке металлоконструкций, токаря, электрогазосварщика. Сморгонская центральная районная больница располагает 19 вакансиями. Сморгонскому опытному лесхозу требуются водитель автомобиля, лесник, лесоруб, мастер леса, станочник деревообрабатывающих станков, укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины. ГП «АгроСолы» предложит 29 вариантов трудоустройства, КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная поляна» – 7, ПКУП «Совхоз «Сморгонский» – 30, филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов» – 11.

Электронная ярмарка вакансий Столинского района приглашает соискателей попытать счастья с 10:00 до 12:00. В мероприятии планируют принять участие ГУК «Столинская районная клубная система», ДЮСШ г. Столин, КСУП «Ворони», КУМПП ЖКХ «Столинское ЖКХ», ОАО «Горынский комбинат строительных материалов», ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод», ООО «Рольник», УЗ «Столинская центральная районная больница», филиал Столинского райпо «Горкоопторг», филиал райпо «Общепит», филиал «АП № 12 г. Столина», Столинская районная ветеринарная станция и филиал ОАО «Берестейский пекарь» «Давид-Городокский хлебозавод».

На электронную ярмарку вакансий Волковысского района местных жителей ждут с 11:00 до 12:00. Свои варианты трудоустройства представят Волковысская центральная районная больница (34 вакансии), ОАО «Красносельскстройматериалы» (77 вакансий) и Волковысский государственный аграрный колледж (16 вакансий).

Электронная ярмарка вакансий Жабинковского района также пройдет с 11:00 до 12:00. Участники – ОАО «Пинский автобусный парк» (24 свободных рабочих места), ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги» (142 места), Жабинковское ЖКХ (17 мест) и УП «АгроОзяты» (11 мест).

В рамках электронной ярмарки вакансий Березовского района взаимодействие с соискателями с 10:00 до 12:00 будет осуществлять пинское ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги», в Светлогорском районе с 11:00 до 13:00 – ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» с 22 вариантами трудоустройства. Наконец, на 27 октября запланированы еще две электронные ярмарки вакансий – в Чериковском (с 9:00 до 10:00) и Бобруйском (с 14:00 до 16:00) районах. Если в первом случае об участниках никакой предварительной информации нет, то во втором сообщается, что с соискателями готовы пообщаться представители трех организаций — ОАО «Агрокомбинат Бобруйский», УКП «Жилкомхоз» и ОАО «Невский-Агро».

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.