Девять человек стали жертвами тропического циклона "Шахин", обрушившегося на Оман и Иран

Шторм обрушился на указанные районы 3 октября. Порывы ветра достигали 150 км/ч.Несколько тысяч граждан были эвакуированы из прибрежных районов Омана. Улицы столицы Маскат затоплены. В оманском районе Аль-Курме отключили электричество, примерно 2,7 тыс. местных жителей были размещены в убежищах. Три человека, в том числе ребенок, стали жертвами наводнения.Правительство Ирана уточнило, что еще шесть человек погибли в порту в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Официальные СМИ страны подчеркнули, что инфраструктура, в том числе объекты электроснабжения и дороги, была повреждена.Жителей населенного пункта Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах, что на границе с Оманом, обязали работать удаленно 4 октября и не покидать дома, за исключением чрезвычайных ситуаций.