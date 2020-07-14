Женщина упала с обрыва и разбилась насмерть во время фотосессии с семьей

Credit: Twitter/Miriam Weiner

В пятницу, 3 июля, 59-летняя Мария Андреа Сальгадо Лопез снимала на смотровой площадке Mather Point. Она сошла с тропинки и приблизилась к обрыву. Женщина слегка оступилась и упала с высоты 30 метров. Позже спасатели обнаружили ее тело.Реакцию свидетелей гибели Лопез записала на видео Мириам Вейнер. Люди кричали и звали на помощь. Кто-то отметил: «Вот почему не стоит ходить туда. Вот почему там нет тропинки».– сказала Вейнер.Служба национального парка Гранд-Каньон и судебно-медицинский эксперт округа Коконино приступили к расследованию гибели Лопез.У нее остались два сына, дочь и супруг.