Жительница США оступилась и свалилась в Гранд-Каньон, штат Аризона, когда делала фотографии с семьей. Ролик, снятый свидетелями после трагедии, заметило издание The Sun.
В пятницу, 3 июля, 59-летняя Мария Андреа Сальгадо Лопез снимала на смотровой площадке Mather Point. Она сошла с тропинки и приблизилась к обрыву. Женщина слегка оступилась и упала с высоты 30 метров. Позже спасатели обнаружили ее тело.
Credit: Twitter/Miriam Weiner
Реакцию свидетелей гибели Лопез записала на видео Мириам Вейнер. Люди кричали и звали на помощь. Кто-то отметил: «Вот почему не стоит ходить туда. Вот почему там нет тропинки».
«Я видела, как люди стали обнимать друг друга, пытаясь утешить и оградить от зрелища. Тогда я поняла, что случилось что-то очень плохое. Это действительно печально, идти туда и думать, что ты просто едешь на каникулы смотреть красоты, а возвращаться без матери или супруги», – сказала Вейнер.
Служба национального парка Гранд-Каньон и судебно-медицинский эксперт округа Коконино приступили к расследованию гибели Лопез.
У нее остались два сына, дочь и супруг.
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Женщина упала с обрыва и разбилась насмерть во время фотосессии с семьей
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