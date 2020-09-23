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Девушка умерла через несколько дней после свадьбы из-за ошибки врачей

Австралийка Эшли Симрадж вышла замуж за своего спутника Джейсона Хейла и скончалась через несколько дней после этого от онкологии, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Отец девушки рассказал Daily Mail Australia, что его дочери было 20 лет, когда три года назад она обнаружила шишку у себя на ноге. Изначально врачи сказали Эшли, что это обычная бородавка. Причем терапевт и хирург не провели необходимых исследований. Только через год, когда из раны на ноге пошла кровь, девушка обратилась за помощью к другому врачу, который сделал биопсию и сообщил пациентке, что у нее меланома.

За то время, которое девушка не получала необходимого лечения, болезнь прогрессировала и, распространившись по организму, поразила ряд жизненно важных органов. Длительное лечение не спасло жизнь девушки. Когда врачи сообщили Эшли, что ей осталось жить несколько дней, она вышла замуж за «любовь всей своей жизни» Джейсона Хейла.

После свадебной церемонии девушка была доставлена в больницу. Однако в скором времени Эшли вернулась домой, чтобы провести последние дни своей жизни с семьей. Через несколько дней после этого девушка скончалась.

Семья Симрадж подала в суд на врачей, которые поставили ошибочный диагноз на первоначальном этапе развития онкологической болезни.
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