Девушка погибла в фонтане в Докшицком районе

Архивное фото

Известно, что девушка (уроженка города Докшицы) прошлой ночью гуляла по улице со своим знакомым. Ей захотелось сделать фото в фонтане. Очевидец рассказал, что, зайдя в воду, она получила удар током.рассказала sb.byЭлектропитание и водоснабжение фонтана отключено.