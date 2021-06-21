Сегодня ночью в райцентре погибла 22-летняя девушка.
Архивное фото
Известно, что девушка (уроженка города Докшицы) прошлой ночью гуляла по улице со своим знакомым. Ей захотелось сделать фото в фонтане. Очевидец рассказал, что, зайдя в воду, она получила удар током.
- Девушка скончалась на месте происшествия: скорую и милицию вызвал ее товарищ. Пока неизвестно, были ли молодые люди в состоянии алкогольного опьянения. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти. Опрашиваются свидетели, устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося, - рассказала sb.by официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Электропитание и водоснабжение фонтана отключено.
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Девушка погибла в фонтане в Докшицком районе
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