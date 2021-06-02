Девушка подралась с медведем, защищая своих собак

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Видео:

tiktok.com/@bakedlikepie

Инцидент произошел в понедельник 31 мая. Хейли Моринико проводила время дома с семьей, когда услышала лай собак на заднем дворе. Девушка вышла на улицу и увидела на заборе огромную медведицу с двумя медвежатами.Заметив, что хищник замахивается на одну из четырех собак, Хейли подбежала к медведице и толкнула ее, пытаясь свалить с забора. После этого 17-летняя девушка схватила собаку и убежала в сторону дома. Не получив желаемого, хищник ушел с участка.По данным источника, в результате схватки с медведицей у Моринико небольшая царапина, а также вывихнут палец. Собаки не пострадали.Видео происшествия опубликовала двоюродная сестра Хейли в TikTok. У ролика уже свыше 67 миллионов просмотров.