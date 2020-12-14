Ребенка, которого госпитализировали с дистрофией после того, как мать полгода прятала его в шкафу, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.
Девочку выписали из больницы в Екатеринбурге в конце прошлой недели. Состояние оценивается как стабильное, она набрала вес более шести килограммов.
Напомним, жительница Карпинска с рождения прятала младенца в шкафу. Изморенную голодом шестимесячную девочку обнаружили подруги женщины. Они забрали ребенка и сообщили о случившемся в полицию.
Фото: РИА Новости
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Девочку, которую полгода держали в шкафу на Урале, выписали из больницы
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