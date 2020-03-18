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Девочке пришлось отказаться от чистки зубов из-за редкой болезни

Юная британка не чистит зубы и ест через трубку из-за редкого заболевания — расщелины гортани. Об этом пишет издание Daily Star.

Шей Уинн
Кадр: shaissmile.co.uk

Шей Уинн появилась на свет весом всего 1,3 килограмма и первые недели своей жизни находилась в отделении для недоношенных детей. Когда мать девочки Линдси привезла ее домой, выяснилось, что девочка кашляет каждый раз, когда ее кормят грудью. Это заставило женщину беспокоиться.

В результате ей пришлось оставить работу менеджера по продажам, чтобы ухаживать за дочерью, которая постоянно простужалась, страдала от инфекций дыхательных путей и пневмонии.

Когда Шей было полтора года, врачи нашли у нее расщелину гортани — редкое состояние, когда кожа между пищеводом и трахеей не закрывается, и возникает дыра. Из-за этого еда и жидкость поступали в легкие Шей и вызывали инфекции. Девочке не стали проводить опасную хирургическую операцию и вставили назогастральную питательную трубку. «Они поместили ее через ее нос в желудок — это было ужасно. Шей кричала. Мы провели три дня в больнице, чтобы научиться кормить ее», — вспоминает Линдси.

Сейчас девочке десять лет. Она до сих пор живет с питательной трубкой в организме и не может чистить зубы, так как есть вероятность, что она нечаянно проглотит воду или случайно достанет или повредит трубку. Кроме того, у Шей иногда перестает узнавать окружающих, включая свою мать. Девочке приходится пользоваться инвалидным креслом.

Линдси организовала благотворительный фонд «Улыбка Шей», чтобы помогать другим детям, которым приходится питаться через трубку.
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