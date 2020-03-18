Девочке пришлось отказаться от чистки зубов из-за редкой болезни

Шей Уинн

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shaissmile.co.uk

Шей Уинн появилась на свет весом всего 1,3 килограмма и первые недели своей жизни находилась в отделении для недоношенных детей. Когда мать девочки Линдси привезла ее домой, выяснилось, что девочка кашляет каждый раз, когда ее кормят грудью. Это заставило женщину беспокоиться.В результате ей пришлось оставить работу менеджера по продажам, чтобы ухаживать за дочерью, которая постоянно простужалась, страдала от инфекций дыхательных путей и пневмонии.Когда Шей было полтора года, врачи нашли у нее расщелину гортани — редкое состояние, когда кожа между пищеводом и трахеей не закрывается, и возникает дыра. Из-за этого еда и жидкость поступали в легкие Шей и вызывали инфекции. Девочке не стали проводить опасную хирургическую операцию и вставили назогастральную питательную трубку. «Они поместили ее через ее нос в желудок — это было ужасно. Шей кричала. Мы провели три дня в больнице, чтобы научиться кормить ее», — вспоминает Линдси.Сейчас девочке десять лет. Она до сих пор живет с питательной трубкой в организме и не может чистить зубы, так как есть вероятность, что она нечаянно проглотит воду или случайно достанет или повредит трубку. Кроме того, у Шей иногда перестает узнавать окружающих, включая свою мать. Девочке приходится пользоваться инвалидным креслом.Линдси организовала благотворительный фонд «Улыбка Шей», чтобы помогать другим детям, которым приходится питаться через трубку.