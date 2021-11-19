Девочка из Ирака: все мы в центре для беженцев хотим в Европу, потому что иначе у нас не будет будущего

Бахаш из Ирака, ей 13 лет. Она только что получила завтрак из рук белорусских волонтеров – печенье, чай, яблоки.
– Мы жили в Германии 4 года, до 2018-го. Мой младший брат родился в Германии. Но потом случилось несчастье с моей бабушкой. Мы должны были вернуться в Ирак. И мы вернулись в 2019 году. У меня были проблемы, пока мы жили в Ираке. Потому что я знала хорошо английский, немецкий, но плохо понимала арабский.
Бахаш уже 20 дней находится на белорусско-польской границе, мечтая попасть в Германию.
– Условия в ТЛЦ намного лучше того, что было в лесу. Нас кормят, делают всё для нас. Но все люди, которые здесь находятся, хотят в Европу, потому что в Ираке у нас не будет никакого будущего. И эти люди будут добиваться этого до конца.