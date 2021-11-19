SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Девочка из Ирака: все мы в центре для беженцев хотим в Европу, потому что иначе у нас не будет будущего

Девочка из Ирака: все мы в центре для беженцев хотим в Европу, потому что иначе у нас не будет будущего

Бахаш из Ирака, ей 13 лет. Она только что получила завтрак из рук белорусских волонтеров – печенье, чай, яблоки. 


– Мы жили в Германии 4 года, до 2018-го. Мой младший брат родился в Германии. Но потом случилось несчастье с моей бабушкой. Мы должны были вернуться в Ирак. И мы вернулись в 2019 году. У меня были проблемы, пока мы жили в Ираке. Потому что я знала хорошо английский, немецкий, но плохо понимала арабский. 

Бахаш уже 20 дней находится на белорусско-польской границе, мечтая попасть в Германию. 

– Условия в ТЛЦ намного лучше того, что было в лесу. Нас кормят, делают всё для нас. Но все люди, которые здесь находятся, хотят в Европу, потому что в Ираке у нас не будет никакого будущего. И эти люди будут добиваться этого до конца.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Егор Ермалицкий
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы