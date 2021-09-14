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  2. Детско-молодежная акция и музыкальный марафон: как в Минске отметят День народного единства

Детско-молодежная акция и музыкальный марафон: как в Минске отметят День народного единства

В День народного единства, 17 сентября, в cтолице пройдут праздничные мероприятия: детско-молодежная акция, спортивные соревнования и музыкальный марафон. Об этом сообщает "Минск-Новости", ссылаясь на пресс-службу Мингорисполкома.


Около стелы «Минск – город-герой» состоится городская детско-молодежная акция «Мы – едины!».

В Лошицком усадебно-парковом комплексе (проезд Чижевских) с 10:00 стартуют спортивные соревнования между подростками и взрослыми. В 16:00 желающих приглашают на музыкальный марафон (открытый конкурс интернет-челленджей) «Люблю Беларусь. Пою Беларусь». 

В этот день можно будет поучаствовать в республиканской акции «Когда мы едины, мы непобедимы» в районе ул. Фрунзе, 5 или побывать на Фестивале дружбы народов, который проведут в парке им. 900-летия Минска.

В День народного единства будет работать выставка культуры и быта Беларуси «Ствараем прыгожае разам!» на базе УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» (ул. П. Бровки, 4). 

Фото из архива БЕЛТА
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