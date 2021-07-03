Детский праздник «Улыбнись, Планета!!! В Могилеве – лето!» проходит на берегу Днепра, в парке Подниколье

Увлекательные квесты, мастер-классы, интерактивные площадки «Лето туристическое», «Я люблю Могилев», «Мая_зямля_Прыдняпроўе», «Легенды о Машеке», «Могилев эпохи средневековья», «Могилев в составе царской России», «Могилев советский», «Могилев – город мужества и боевой славы», прогулки на веселом паровозике, верхом на лошадях и, конечно, много музыки. В могилевском Подниколье сегодня в полдень стартовал масштабный детский праздник «Улыбнись, Планета!!! В Могилеве – лето!», ставший частью мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и Дню города.
10-летний Даниил Трусов примеряет на себя массивный средневековый шлем. Его 7-летнего брата Тимофея больше интересуют нунчаки. На праздник сыновей привели родители – Дмитрий и Наталья:
– С утра мы вместе съездили на Буйничское поле, поклонились солдатам, погибшим в годы войны, увидели представление с элементами военной реконструкции. Детям интересна история. Вот, заметили палатку с доспехами – потянули нас сюда.
Педагог-организатор центра детского творчества «Эверест» Эдуард Шалабодов объясняет:
– При центре существуют объединение по интересам «Могилевская дружина» и клуб исторической реконструкции. Молодые ребята, которым лет по 14, восстанавливают средневековое оружие. У нас в коллекции мечи, шлемы, булавы… Людям нравится, детям – особенно.
Соседняя палатка стилизована под средневековую аптеку. Методист Мария Лонская, выступающая сегодня в роли фитотерапевта, потчует освежающими напитками.
Рядом – «военный палаточный городок». Интерес к патефону, старинной гармони и макетам танка проявляет карапуз, которому всего два с половиной года. Отец маленького Игната Илья рассказывает:
– Пока он еще маленький, ничего не знает о войне. Но как подрастет, обязательно расскажем ему, что творилось на нашей земле в годы Великой Отечественной. Моему дедушке Владимиру Васильевичу Михалеву было 7 лет, когда она началась, его сестренке – немногим больше, чем сегодня Игнату. В их село Досовичи пришли немцы. Однажды изверги чуть не убили детей только за то, что те съели корочку от тыквы…
В Подниколье для детей и их родителей организаторы подготовили не только увлекательный экскурс в историю, но и патриотические акции с хештегом «#символымоейстраны», «#люблюБеларусь», а также множество спортивных конкурсов и состязаний. Судя по эмоциям, могилевчанам понравилось.
Опубликовано:
1091
Детский праздник «Улыбнись, Планета!!! В Могилеве – лето!» проходит на берегу Днепра, в парке Подниколье
Фото:
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: