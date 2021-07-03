Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.01
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Детский праздник «Улыбнись, Планета!!! В Могилеве – лето!» проходит на берегу Днепра, в парке Подниколье

Детский праздник «Улыбнись, Планета!!! В Могилеве – лето!» проходит на берегу Днепра, в парке Подниколье

Увлекательные квесты, мастер-классы, интерактивные площадки «Лето туристическое», «Я люблю Могилев», «Мая_зямля_Прыдняпроўе», «Легенды о Машеке», «Могилев эпохи средневековья», «Могилев в составе царской России», «Могилев советский», «Могилев – город мужества и боевой славы», прогулки на веселом паровозике, верхом на лошадях и, конечно, много музыки. В могилевском Подниколье сегодня в полдень стартовал масштабный детский праздник «Улыбнись, Планета!!! В Могилеве – лето!», ставший частью мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь и Дню города. 


10-летний Даниил Трусов примеряет на себя массивный средневековый шлем. Его 7-летнего брата Тимофея больше интересуют нунчаки. На праздник сыновей привели родители – Дмитрий и Наталья:

– С утра мы вместе съездили на Буйничское поле, поклонились солдатам, погибшим в годы войны, увидели представление с элементами военной реконструкции. Детям интересна история. Вот, заметили палатку с доспехами – потянули нас сюда.




Педагог-организатор центра детского творчества «Эверест» Эдуард Шалабодов объясняет:

– При центре существуют объединение по интересам «Могилевская дружина» и клуб исторической реконструкции. Молодые ребята, которым лет по 14, восстанавливают средневековое оружие. У нас в коллекции мечи, шлемы, булавы… Людям нравится, детям – особенно.

Соседняя палатка стилизована под средневековую аптеку. Методист Мария Лонская, выступающая сегодня в роли фитотерапевта, потчует освежающими напитками.



Рядом – «военный палаточный городок». Интерес к патефону, старинной гармони и макетам танка проявляет карапуз, которому всего два с половиной года. Отец маленького Игната Илья рассказывает:

– Пока он еще маленький, ничего не знает о войне. Но как подрастет, обязательно расскажем ему, что творилось на нашей земле в годы Великой Отечественной. Моему дедушке Владимиру Васильевичу Михалеву было 7 лет, когда она началась, его сестренке – немногим больше, чем сегодня Игнату. В их село Досовичи пришли немцы. Однажды изверги чуть не убили детей только за то, что те съели корочку от тыквы… 




В Подниколье для детей и их родителей организаторы подготовили не только увлекательный экскурс в историю, но и патриотические акции с хештегом  «#символымоейстраны», «#люблюБеларусь», а также множество спортивных конкурсов и состязаний. Судя по эмоциям, могилевчанам понравилось.



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: САЗОНОВ Андрей
Версия для печати
Новости и статьи
В Лиде прошел парад сельскохозяйственной техники
Фотофакт: День Независимости Беларуси
Народный и семейный. Гости праздника на Кургане Славы делятся впечатлениями
Васильки, белорусские вышиванки, Ратуша: могилевские творцы признаются в любви к Родине через искусство
В Добруше после капитальной реконструкции открылся Дворец культуры
В Гродно артисты областной филармонии дали концерт на балконе
Климкович: День Независимости – это освобождение от страшной нацистской орды и от бчб-полицайщины
В Витебском районе жители Октябрьского сельсовета поздравили ветеранов войны
Парад приходит в гости: в Минске развернуты выставки военной техники
В 72-м ОУЦ состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Психология Великой Победы
В Гродно почтили память защитников Родины
На праздновании Дня Независимости в Сенно ткали оберег района
День Независимости на Линии Сталина – операция «Багратион» – стрим
Праздник со спортивным задором: в День Независимости в Минске прошли массовые лыжероллерные старты
Концерт у ратуши в День Независимости в Минске - стрим
Орда: ответственность за сохранение независимости лежит на каждом
Детский праздник «Улыбнись, Планета!!! В Могилеве – лето!» проходит на берегу Днепра, в парке Подниколье
Около сотни участников собрал сплав гребцов в Полоцком районе
Мнение: всей страной молимся за мир на нашей земле!
Фоторепортаж. Всебелорусская молитва состоялась в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Космос для всех
День Независимости на Линии Сталина – показательные выступления кинологов | ПРЯМОЙ ЭФИР
Большой детский праздник «Улыбнись, планета! В Могилеве – лето!» - стрим
Главный государственный праздник в Брестской области отмечают повсеместно
В Гомеле наградили победителей конкурса «Человек года»
Празднуем вместе. Площадка БРСМ развернулась у Кургана Славы
В Пинском районе День Независимости открывают знаковые объекты
Беларусь празднует День Независимости
История Беларуси хранит множество примеров подлинного мужества своего народа – Шерстнев
Фотофакт. Руководящий состав Вооруженных Сил во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным возложил цветы к монументу Победы в Минске
Поздравления с Днем Независимости поступают от зарубежных лидеров в адрес Лукашенко и белорусского народа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Внутри нас
Концертно-театрализованное действо с элементами реконструкций событий времен войны «Абаронцам – слава!» прошло сегодня в мемориальном комплексе «Буйничское поле»
В Жлобине Госавтоинспекция справила новоселье
Президенту вручили Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты белорусскими альпинистами на Эверест
Празднование Дня Независимости в Гомеле началось с масштабного шествия и митинга
Лукашенко: нет более ценного и дорогого подарка, чем Великая Победа
Лукашенко поручил создать достойный учебник о Великой Отечественной войне
Католики Гродно молятся за Беларусь
Лукашенко – молодежи: очень хотелось бы, чтобы вы сохранили все то, что мы создали за четверть века
Торжественные мероприятия на День Независимости в Витебске - стрим
Лукашенко: Курган Славы стал новой точкой маршрута патриотов Беларуси
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Цена суверенитета
Лукашенко: освободительная операция «Багратион» показала, что в искусстве побеждать советские войска превзошли своего врага
«Абаронцам – слава!» – торжества на Буйничском поле в Могилеве - стрим
Александр Лукашенко принимает участие в торжественной церемонии в мемориальном комплексе «Курган Славы»
Авторы