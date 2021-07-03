Детский праздник «Улыбнись, Планета!!! В Могилеве – лето!» проходит на берегу Днепра, в парке Подниколье

10-летний Даниил Трусов примеряет на себя массивный средневековый шлем. Его 7-летнего брата Тимофея больше интересуют нунчаки. На праздник сыновей привели родители – Дмитрий и Наталья:Педагог-организатор центра детского творчества «Эверест» Эдуард Шалабодов объясняет:Соседняя палатка стилизована под средневековую аптеку. Методист Мария Лонская, выступающая сегодня в роли фитотерапевта, потчует освежающими напитками.Рядом – «военный палаточный городок». Интерес к патефону, старинной гармони и макетам танка проявляет карапуз, которому всего два с половиной года. Отец маленького Игната Илья рассказывает:В Подниколье для детей и их родителей организаторы подготовили не только увлекательный экскурс в историю, но и патриотические акции с хештегом «#символымоейстраны», «#люблюБеларусь», а также множество спортивных конкурсов и состязаний. Судя по эмоциям, могилевчанам понравилось.