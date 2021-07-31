Детский футбольный турнир «Кожаный мяч» завершился в Бресте

Более 300 участников собрал финал областных соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. В течение двух дней юные футболисты 2007-2012 годов рождения со всех уголков Брестчины на зеленом газоне выявляли сильнейшего.







- Основная цель турнира - найти ребят из районов, которые в мастерстве и таланте не уступают сверстникам из спортивных школ. Такие мальчики и девочки в дальнейшем попадут в высшее спортивное звено и будут уже на профессиональном уровне заниматься любимым делом, - отметил директор центра физического воспитания населения Алексей Комар.









Соревнования проводились в трех возрастных юношеских категориях (младшая, средняя и старшая группы) и девочки 2010-2012 годов рождения по системе «плей-офф».

Чемпионами среди мальчишек стали футболисты из Брестского (младшая группа), Дрогичинского района (средняя) и Столинского районов (старшая). В девичьем зачете победу одержали юные футболистки из Ивановского района.













Команды-победительницы получили право представлять Брестскую область на финальных республиканских соревнованиях, которые должны пройти в сентябре в Минске.

Организаторами соревнований выступили управление спорта и туризма Брестского облисполкома, республиканское государственно-общественное объединение «Президентский спортивный клуб» и главное управление по образованию Брестского облисполкома.

































































bogush@sb.by



