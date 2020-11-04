В Тбилиси с 5 ноября закрываются все детские сады до улучшения эпидемиологической ситуации, сообщает Black Sea Press.
Фото: pixabay.com
Такое решение правительство приняло на заседании сегодня. Мэр грузинской столицы Каха Каладзе пояснил, что это вынужденная мера – в городе наблюдается очень сложная эпидемиологическая ситуация. Учреждения будут закрыты до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Каха Каладзе распорядился обеспечить передачу продуктов питания в семьи воспитанников детсадов.
В Грузии детские сады заработали после продолжительных каникул с 12 октября. Однако уже к концу октября учреждения стали закрываться один за другим из-за инфицирования воспитателей или детей.
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Детские сады закроют в Тбилиси из-за ухудшения эпидситуации
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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