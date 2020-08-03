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Дети украли в лесу у пенсионерки ведро черники

76-летняя жительница Любанского района обратилась в милицию после того, как у нее в лесу пропало ведро черники.


Сотрудники милиции быстро установили, что к краже ягод причастны трое детей из близлежащей деревни в возрасте 11–12 лет.   

Дети рассказали, что сами собирали в лесу ягоды. В какой-то момент один из них принес целое ведерко черники и высыпал в свое большое ведро. Через некоторое время он снова принес целое ведерко ягод. «Его друзья удивились скорости сбора ягод и поинтересовались, как им собирать так же быстро. Парень рассказал, что обнаружил целое ведро черники, показав им, где оно находится», – проинформировали в УВД Миноблисполкома.

Воспользовавшись отсутствием хозяйки дети, заполнили свои ведерки черникой. Украденную чернику они позже сдали заготовителю.

Ущерб оценили в 28 рублей. Для детей поход за ягодами закончился рассмотрением на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Любанского райисполкома.

Фото: pixabay


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Фото: САЗОНОВ Андрей
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