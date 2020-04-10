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  2. Дети среди заразившихся коронавирусом составляют менее одного процента — Минздрав

Дети среди заразившихся коронавирусом составляют менее одного процента — Минздрав

В Беларуси пересмотрели и вывели в отдельный клинический протокол оказание медицинской помощи детям (от 0 до 18 лет) с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила на брифинге в Минздраве в пятницу в Минске заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

«Несмотря на то, что детей у нас не так много, менее 1% от тех лиц, у кого за весь период наблюдения была выявлена коронавирусная инфекция, у них мы не видели даже среднетяжелых форм. Вместе с тем уже есть опыт зарубежных коллег, и мы нашу инструкцию расширили», — сказала Богдан. 

По ее словам, сейчас прописано начало наблюдения даже не с бессимптомного носительства, а с момента рождения, если ребенок рождается у женщины, у которой была коронавирусная инфекция.

Эксперт отметила важность принятия такого документа, поскольку особенности иммунитета ребенка еще недостаточно изучены. Поэтому в Беларуси продлено наблюдение за такими детьми до 28 дней вместо 14, как обычно. «Учитывая особенности детского иммунитета, продлили наблюдение до 28 дней», — сказала специалист.

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